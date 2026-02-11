الأربعاء 2026-02-11 08:36 م

الحنيطي يستقبل وفداً من معهد الحوكمة الأمني الأميركي

الأربعاء، 11-02-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري-  استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً من معهد الحوكمة الأمني الأميركي، برئاسة تيم ماركل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، بحث أوجه التعاون في مجالات الحوكمة الأمنية وبناء القدرات المؤسسية، إضافةً إلى مناقشة سبل تطوير الشراكات التي تعزز مفاهيم الإدارة الرشيدة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وبما ينسجم مع التجارب الدولية الرائدة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار وإدارة الموارد.


وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات المتخصصة، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة الأردنية على تطوير منظومات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى الجاهزية والاحترافية في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام، وضمن رؤية شاملة ترتكز على التخطيط العلمي والإدارة الفاعلة للموارد البشرية والعملياتية.

 
 


