الحنيطي يستقبل وفداً من معهد الحوكمة الأمني الأميركي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً من معهد الحوكمة الأمني الأميركي، برئاسة تيم ماركل.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، بحث أوجه التعاون في مجالات الحوكمة الأمنية وبناء القدرات المؤسسية، إضافةً إلى مناقشة سبل تطوير الشراكات التي تعزز مفاهيم الإدارة الرشيدة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وبما ينسجم مع التجارب الدولية الرائدة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار وإدارة الموارد.