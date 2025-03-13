 
الجمعة 2025-03-14 01:11 ص
 




            

        








    

        

        

            الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
            
                

                    وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الخميس، 13-03-2025
    
    
        11:51 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، إن الوزارة عقدت لقاءات مع مزارعين لبحث زراعة البنجر السكري، لافتًا إلى أنه جرى تخصيص أكثر من 180 ألف دونم لهذا الغرض.اضافة اعلان


واستمع خلال لقائه عددًا من الشركات المهتمة بإنشاء مصنع لإنتاج وتكرير السكر من البنجر السكري، بحضور عدد من الباحثين والخبراء في هذا المجال، إلى استفسارات الشركات حول المناطق المستهدفة لإقامة المصنع، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتوفير الأعلاف، وتوفير فرص عمل محلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر.

ودعا حنيفات الشركات إلى البدء الفوري بتنفيذ المشروع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة.

وأوضح، بأن عملية الإنتاج ستجري عبر جمعية زراعية متخصصة تضم مزارعين، وسيجري دعمهم بالآلات الزراعية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج.

وثمّن المستثمرون، من جهتهم، جهود وزارة الزراعة، مبدين عزمهم الشروع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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