الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري

واستمع خلال لقائه عددًا من الشركات المهتمة بإنشاء مصنع لإنتاج وتكرير السكر من البنجر السكري، بحضور عدد من الباحثين والخبراء في هذا المجال، إلى استفسارات الشركات حول المناطق المستهدفة لإقامة المصنع، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتوفير الأعلاف، وتوفير فرص عمل محلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر.
ودعا حنيفات الشركات إلى البدء الفوري بتنفيذ المشروع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة.
وأوضح، بأن عملية الإنتاج ستجري عبر جمعية زراعية متخصصة تضم مزارعين، وسيجري دعمهم بالآلات الزراعية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج.
وثمّن المستثمرون، من جهتهم، جهود وزارة الزراعة، مبدين عزمهم الشروع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه هام بشأن توزيع الدعم والمساعدات للمتقاعدين العسكريين
-
المفرق: إجراءات لديمومة استمرارية قطاع النقل خلال رمضان
-
وزير الثقافة: "هنا الأردن ومجده مستمر" شعار مهرجان جرش في دورته الـ39
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
جمعية العون الصحي تناقش خطة استجابة للطوارئ المناخية في القطاع الصحي
-
الزواتين مديراً عاماً لشركة السمرا لتوليد الكهرباء
-
الإدارة المحلية: مشروع قانون الأبنية يحد من تدخل العنصر البشري ويعالج التشوهات
-
وزير الشؤون السياسية: الشباب الركيزة الأساسية في مشروع التحديث