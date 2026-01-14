الأربعاء 2026-01-14 08:38 م

الحيصة: المنخفض الجوي يعزز مخزون المياه في السدود

سد الوالة
سد الوالة
 
الأربعاء، 14-01-2026 07:14 م

الوكيل الإخباري-   قال أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، الأربعاء، إن المنخفض الجوي الأخير انعكس إيجابيًا على كمية تخزين المياه في السدود، وعزز من مخزونها الاستراتيجي.

اضافة اعلان


وأضاف الحيصة أن سد الوالة تعامل الثلاثاء، مع 11 مليون متر مكعب من المياه، وبلغت سعته التخزينية الكاملة 98.4%، بينما تعامل سد الملك طلال مع 12 مليون متر مكعب من المياه.


وأوضح الحيصة أن المنخفض الجوي يعزز المخزون الاستراتيجي للسدود، والذي يساهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي بشكل خاص، بالإضافة إلى تزويد الشركات الصناعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردنية للطيران تفتتح خطًا جويًا جديدًا بين عمّان وأسيوط بأسعار منافسة

أخبار الشركات الأردنية للطيران تفتتح خطًا جويًا جديدًا بين عمّان وأسيوط بأسعار منافسة

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 35 ألف طالب وطالبة يتقدمون غداً لامتحان التربية الإسلامية

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر

سد الوالة

أخبار محلية الحيصة: المنخفض الجوي يعزز مخزون المياه في السدود

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة

أخبار محلية "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره



 






الأكثر مشاهدة