الحيصة: المنخفض الجوي يعزز مخزون المياه في السدود

الوكيل الإخباري- قال أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، الأربعاء، إن المنخفض الجوي الأخير انعكس إيجابيًا على كمية تخزين المياه في السدود، وعزز من مخزونها الاستراتيجي.

وأضاف الحيصة أن سد الوالة تعامل الثلاثاء، مع 11 مليون متر مكعب من المياه، وبلغت سعته التخزينية الكاملة 98.4%، بينما تعامل سد الملك طلال مع 12 مليون متر مكعب من المياه.