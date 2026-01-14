الحيصة: المنخفض الجوي يعزز مخزون المياه في السدود

وأضاف الحيصة أن سد الوالة تعامل الثلاثاء، مع 11 مليون متر مكعب من المياه، وبلغت سعته التخزينية الكاملة 98.4%، بينما تعامل سد الملك طلال مع 12 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضح الحيصة أن المنخفض الجوي يعزز المخزون الاستراتيجي للسدود، والذي يساهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي بشكل خاص، بالإضافة إلى تزويد الشركات الصناعية.
