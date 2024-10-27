الخارجية: إجلاء 10 مواطنين أردنيين من لبنان

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن عدد طائرات المساعدات الأردنية المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق وصل إلى ١٤ طائرة، حيث وصلت طائرتين عسكريتين إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم. كما بلغ عدد طائرات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ٧ طائرات، مبيناً أن إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان على متن طائرات سلاح الجو الملكي وصل إلى ١٧٤ مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بسلامة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل ٣٣٥٣ مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.
وأكد السفير القضاة أن السفارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة جواً، وكذلك تأمين عودتهم براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشيراً إلى أن السفارة تتابع باستمرار أحوال الجالية الأردنية في لبنان، وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/BeirutForm
والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
•00962799562903
•00962799562471
•00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: [email protected]
-
أخبار متعلقة
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطالبة سيلين العجلوني
-
ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير اليمني التعاون المشترك
-
وفاة الزميل عبدالفتاح العموري بحادث سير مؤسف
-
محافظ الطفيلة يتفقد مشاريع قطاع المياه
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
دورة تدريبية في الطفيلة لذوي الإعاقة البصرية