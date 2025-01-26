الخارجية : الاردن لم يمنع المواطنَين اللذين أفرج عنهما من دخول المملكة

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لم يمنع أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة.

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وقال الصفدي، في تغريدة له عبر منصة إكس، الأحد، "لم يكن الأردن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".