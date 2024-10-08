الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد

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الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة السويد الصديقة، ماريا سارجرين، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة. اضافة اعلان

