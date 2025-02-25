الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أثيوبيا

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الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، عمر حسين أوبا، سفيرا معتمدا غير مقيم لدى المملكة. اضافة اعلان

