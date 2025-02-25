 
الثلاثاء 2025-02-25 04:02 م
 

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أثيوبيا

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جانب من تسلم أوراق اعتماد سفير أثيوبيا
الثلاثاء، 25-02-2025 03:57 م
الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، عمر حسين أوبا، سفيرا معتمدا غير مقيم لدى المملكة. اضافة اعلان
 
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