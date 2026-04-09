الجمعة 2026-04-10 06:35 م

الخارجية تدعو المواطنين لعدم السفر إلى لبنان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الخميس، 09-04-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري-    في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين إلى عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن.

كما تنصح المواطنين الراغبين بالمغادرة من لبنان الاستفادة من توافر رحلات طيران تجارية أو استخدام الطريق البري (معبر المصنع الحدودي).

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصّة.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:

•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
‏00962799562471
‏00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

 
 


أخبار محلية نقابة الممرضين تصادق على التقريرين المالي والإداري لسنة 2025

أخبار محلية الصفدي وكالاس يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

أخبار محلية حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية

عربي ودولي لبنان: استشهاد 10 عناصر أمنية بغارة إسرائيلية على النبطية

أخبار محلية إقبال سياحي على سيل الزرقاء ومحيط سد الملك طلال في البلقاء

أخبار محلية %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

شؤون برلمانية عطية يشارك في مسيرة حاشدة دعماً لمواقف الملك ورفضاً لانتهاكات الاحتلال

فانس يأمل بنتيجة "إيجابية" للمباحثات مع إيران مع توجهه إلى إسلام آباد

عربي ودولي فانس يأمل بنتيجة "إيجابية" للمباحثات مع إيران مع توجهه إلى إسلام آباد



 






