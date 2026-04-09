الخارجية تدعو المواطنين لعدم السفر إلى لبنان

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصّة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
