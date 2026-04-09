الخارجية تدعو المواطنين لعدم السفر إلى لبنان

الوكيل الإخباري- في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين إلى عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن.

