الخدمات الحكومية يطلق باقة المقيمين

وتشمل الباقة خدمات الإقامة والحدود، وتصديق الوثائق الرسمية، وإصدار شهادة عدم المحكومية، وخدمات وزارة العمل، وإصدار الشهادة الصحية للعاملين، والاستعلام عن مخالفات السير للمركبات الأجنبية ودفعها.
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