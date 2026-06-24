الخدمات الحكومية يطلق باقة المقيمين

10:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مراكز الخدمات الحكومية توفير "باقة المقيمين" في مراكز المقابلين والكرك وعجلون والبلقاء، والتي تضم مجموعة من الخدمات الأساسية في مكان واحد. اضافة اعلان





وتشمل الباقة خدمات الإقامة والحدود، وتصديق الوثائق الرسمية، وإصدار شهادة عدم المحكومية، وخدمات وزارة العمل، وإصدار الشهادة الصحية للعاملين، والاستعلام عن مخالفات السير للمركبات الأجنبية ودفعها.





