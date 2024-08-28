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الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج إدارة الأداء المؤسسي

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج
الأربعاء، 28-08-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، برنامجاً بعنوان "إدارة الأداء المؤسسي"، ضمن مشروع بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام، بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية البرنامج الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2027 في دعم وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية وتمكينها وتعزيز قدراتها في مجالات عمل الهيئة، بما ينسجم مع أولويات خارطة تحديث القطاع العام.


وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، إلى أن مبدأ التركيز على النتائج عامل حاسم في إحداث النقلة النوعية للأداء الحكومي بشكل عام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يتطلب نهجا شاملا في تصميم وإدارة وتقييم الأداء على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والفردية.


وبين أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة مترابطة من الأدوات الاستشارية والفنية الهادفة لتعزيز مستوى التطبيق الفعال للمعايير والاستراتيجيات والأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما يحقق الكفاءة والفعالية وتنافسية الأداء الحكومي وتحقيق قدر أكبر من المساءلة والحوكمة في إطار المهام والمسؤوليات التي حددها نظام إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة.


يشار إلى أن البرنامج يتضمن عدة محاور، تشمل برنامج التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأداء، تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، التركيز على كيفية تحويل الرؤية إلى أهداف واستراتيجيات قابلة للتنفيذ، ترجمة الأهداف إلى نتائج ومتابعة وتقييم الأداء لضمان تحقيق هذه النتائج.

 
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