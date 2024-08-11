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"الخدمة والإدارة العامة" تطلق برنامج تصميم الهياكل التنظيمية

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة




 

الأحد، 11-08-2024 07:30 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا بعنوان "تصميم الهياكل التنظيمية"، وذلك ضمن مشروع بناء قدرات مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.


وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور خلال افتتاحه البرنامج، إلى أهمية مشروع بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الذي يعتبر من أولويات خارطة تحديث القطاع العام، ومشروعا رئيسيا ضمن استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة 2023-2027.
وأكد أهمية البرنامج في دارسة وتقييم وتصميم الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بما يلبي احتياجات خططها الاستراتيجية والاستراتيجيات القطاعية وتحقيق الأدوار المطلوبة منها في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

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