"الخدمة والإدارة العامة" تطلق برنامج تصميم الهياكل التنظيمية

وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور خلال افتتاحه البرنامج، إلى أهمية مشروع بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الذي يعتبر من أولويات خارطة تحديث القطاع العام، ومشروعا رئيسيا ضمن استراتيجية هيئة الخدمة والإدارة العامة 2023-2027.
وأكد أهمية البرنامج في دارسة وتقييم وتصميم الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بما يلبي احتياجات خططها الاستراتيجية والاستراتيجيات القطاعية وتحقيق الأدوار المطلوبة منها في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
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