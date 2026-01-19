الثلاثاء 2026-01-20 01:02 ص

"الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد الثلاثاء

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الإثنين، 19-01-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-   تنشر هيئة الخدمة والإدارة العامة، الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد. وبإمكان المتقدمين للوظيفة الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني، لمعرفة النتائج الأولية لطلباتهم.

اضافة اعلان


ويتيح النظام للمتقدمين غير المطابقين أو غير المستكملين لشروط إشغال الوظيفة التقدم بطلبات اعتراض، مرفقة بالوثائق المعززة للاعتراض، عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال 3 أيام عمل تبدأ من الساعة 8 من صباح الثلاثاء، وتنتهي بنهاية الخميس 22 كانون الثاني 2026.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

أخبار الشركات البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

الصقيع

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد الثلاثاء

الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

أخبار محلية الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

أخبار الشركات كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

أونروا

فلسطين الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة



 






الأكثر مشاهدة