"الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تنشر هيئة الخدمة والإدارة العامة، الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد. وبإمكان المتقدمين للوظيفة الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني، لمعرفة النتائج الأولية لطلباتهم.

اضافة اعلان