الإثنين 2026-02-02 04:52 م

الخرابشة رئيسا تنفيذيا لشركة "مياهنا"

الإثنين، 02-02-2026 03:26 م

الوكيل الإخباري- قررت هيئة المديرين لشركة مياه الأردن"مياهنا"، تثبيت المهندس محمد الخرابشة رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكان الخرابشة قد شغل منصب مساعدا للرئيس التنفيذي للشركة لحين قرار تعيينه رئيسا تنفيذيا.

 
 


