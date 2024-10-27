الخرابشة: محطة القياس والتخفيض تعد نواة لمشاريع توسعية بالقطاع الصناعي

وأكد الخرابشة، خلال الافتتاح ان المشروع يمثل جزءا من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة، وتكمن أهميته في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.
وأشار الخرابشة الى ان القطاع الصناعي يحظى بالاهتمام الكامل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تتخذ إجراءات عدة لدعم القطاع بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي، لآثاره الإيجابية على القطاع نظرا لتدني كلفته بنسبة 35% مقارنة بالديزل، وأكثر من 50% مقارنة بالوقود الثقيل عند استخدامه لتوليد الكهرباء، لافتا الى ان هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تقوم على ركيزتين احداها إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6% بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية.
ولفت الخرابشة الى ان القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
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