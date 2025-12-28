الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

واطلع الخرابشة، خلال اللقاء، على مشاريع القطاعين، وملخص البرنامج التنفيذي 2023-2025، والأولويات والمبادرات، ومؤشرات الأثر للمشاريع للأعوام 2026-2029، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة لكل مبادرة.
ووجّه وزير الطاقة الضباط إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع العمل والإنجاز بالمشاريع، مع التشديد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات المبنية في إطار الرؤية.
ويشار إلى أنه لدى قطاع الطاقة خلال الأعوام 2026-2029 (26) أولوية، ولقطاع التعدين (18) أولوية.
