الأحد 2025-12-28 11:24 م

الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي
الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي
الأحد، 28-12-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مع ضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين، ومديري المديريات والوحدات التنظيمية.اضافة اعلان


واطلع الخرابشة، خلال اللقاء، على مشاريع القطاعين، وملخص البرنامج التنفيذي 2023-2025، والأولويات والمبادرات، ومؤشرات الأثر للمشاريع للأعوام 2026-2029، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة لكل مبادرة.

ووجّه وزير الطاقة الضباط إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع العمل والإنجاز بالمشاريع، مع التشديد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المستهدفات المبنية في إطار الرؤية.

ويشار إلى أنه لدى قطاع الطاقة خلال الأعوام 2026-2029 (26) أولوية، ولقطاع التعدين (18) أولوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

أخبار محلية الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية

عربي ودولي إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية

ل

طب وصحة نزهة قصيرة بعد الأكل.. سر الصحة البدنية والعقلية

ل

عربي ودولي زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب

مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

عربي ودولي مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

ل

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية العام

ل

أخبار محلية وزير البيئة يكرّم ناشطين ومؤثرين تقديرا لجهودهم في رفع الوعي البيئي

الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي



 






الأكثر مشاهدة