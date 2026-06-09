الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع

وأضاف الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي بعنوان "التطورات المتسارعة في قطاع النقل" عُقد اليوم الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي، أن نقل الحاويات جاء في المرتبة الثانية بنسبة 14.60% بعدد 4,668 شاحنة، تلاه نقل المواد المبردة بنسبة 10.09% وبواقع 3,225 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات العاملة في نقل النفط ومشتقاته 2,195 شاحنة بنسبة 6.86%.
وأوضح أن رؤوس القاطرة تشكل 60.7% من أسطول الشاحنات العامل في المملكة، مقابل 39.3% لمركبات الشحن، مبيناً أن الأفراد يمتلكون 74% من أسطول شاحنات نقل البضائع، مقابل 26% للشركات.
وأشار الخرابشة إلى أن أسطول النقل يضم 490 شاحنة مخصصة لنقل السيارات، و379 شاحنة للمنقذات، و179 شاحنة لنقل الباطون الجاهز، إضافة إلى 63 شاحنة لنقل الأغنام والمواشي، وشاحنة واحدة فقط مخصصة لنقل الزيوت النباتية.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنوع أنشطة قطاع نقل البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة، وأهمية مواصلة تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للقطاع بما يسهم في تعزيز كفاءته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
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