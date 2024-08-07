الخصاونة يستقبل وزير الصناعة العراقي

وأكد رئيس الوزراء والبتَّال، أهميَّة تعزيز العلاقات الثُّنائيَّة؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين .
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