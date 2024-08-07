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الخصاونة يستقبل وزير الصناعة العراقي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء




 

الأربعاء، 07-08-2024 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، وزير الصِّناعة والمعادن العراقي خالد البتَّال.


وأكد رئيس الوزراء والبتَّال، أهميَّة تعزيز العلاقات الثُّنائيَّة؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين .

gnews

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