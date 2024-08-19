الخصاونة يوجه رسالة للأردنيين

الوكيل الإخباري- جدَّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة مناشدته لأبناء وبنات وطننا العزيز خصوصاً من فئتيّ الشَّباب والمرأة للإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات النِّيابيَّة المقرَّرة في العاشر من أيلول المقبل بحسب ما حدَّدته الهيئة المستقلَّة للانتخاب، وتوخِّي اختيار المرشَّح والحزب الأفضل سواءً على مستوى الدَّوائر المحليَّة أو العامَّة، والذي تتمتَّع برامجه بجاذبيَّة تُعبِّر عن تطلُّعات المواطنين والخصائص والاحتياجات الفريدة والمميَّزة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة للمملكة.

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وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين: "الاقتراع والمشاركة الوسيلة الوحيدة والفضلى والمدخل الوحيد لتقريب شابَّاتنا وشبابنا ومواطنينا من دوائر صنع القرار ومن الإطارين الرَّقابي والتَّشريعي اللذين يضمنهما مجلس النوَّاب، وفي سياق تكريس وتعزيز تجربة الانتماء الحزبي البرامجي حيث ستشهد هذه المحطَّة وللمرَّة الأولى حضوراً حزبيَّاً في مجلس النوَّاب يتألَّف من 41 مقعداً ثمَّ تتصاعد حتى نصل إلى برلمان ذي أغلبيَّة للقوائم الحزبيَّة".