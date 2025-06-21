الخوالدة يؤكد تعزيز العمل الخيري والاجتماعي في الأردن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عامر الخوالدة، التزام الهيئة الجديدة بتنفيذ خطط وبرامج نوعية تسهم في تطوير أداء الاتحاد وتعزيز رسالته في دعم العمل الخيري والاجتماعي على مستوى المملكة.

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جاء ذلك خلال استقبال الخوالدة، عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات المختلفة، الذين حضروا إلى مقر الاتحاد العام لتقديم التهاني بمناسبة فوزهم في الانتخابات ومباشرتهم لمهامهم رسميا.