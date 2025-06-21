الخوالدة يؤكد تعزيز العمل الخيري والاجتماعي في الأردن

جاء ذلك خلال استقبال الخوالدة، عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات المختلفة، الذين حضروا إلى مقر الاتحاد العام لتقديم التهاني بمناسبة فوزهم في الانتخابات ومباشرتهم لمهامهم رسميا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، أعرب الحضور عن ثقتهم بالهيئة الجديدة، وناقشوا برامج جديدة تخدم عمل الاتحاد وتعزز دوره في دعم العمل الخيري والاجتماعي.
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