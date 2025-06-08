الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات الساخنة في غزة ثالث أيام العيد

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أرفقته بفيديو، أن فرقها قامت بتوزيع الوجبات في مناطق متفرقة من القطاع.
وجاء في البيان: "من أحياء خانيونس التي ما زالت تنبض بالحياة رغم كل الألم، استقبلنا العيد ببصيص أمل بأن الغد سيكون أفضل".
ويأتي هذا التوزيع في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.
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