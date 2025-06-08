الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات الساخنة في غزة ثالث أيام العيد

الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وضمن جهودها المستمرة للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة، توزيع الوجبات الساخنة على عدد من الأسر المتضررة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أرفقته بفيديو، أن فرقها قامت بتوزيع الوجبات في مناطق متفرقة من القطاع.



وجاء في البيان: "من أحياء خانيونس التي ما زالت تنبض بالحياة رغم كل الألم، استقبلنا العيد ببصيص أمل بأن الغد سيكون أفضل".