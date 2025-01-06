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"الخيرية الهاشمية" ترسل 300 طن مساعدات لسوريا

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الإثنين، 06-01-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-   أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إلى سوريا تحتوي على مواد إغاثية وغذائية وصحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية بدعم الأشقاء السوريين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

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وقالت الهيئة إن القافلة التي تم تسليمها للهلال الأحمر السوري في مركز حدود جابر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، تأتي ضمن سلسلة من قوافل المساعدات التي سيرسلها الأردن إلى مختلف المناطق السورية.


وأوضحت أن حمولة القافلة تبلغ نحو 300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

 
gnews

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