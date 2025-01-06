"الخيرية الهاشمية" ترسل 300 طن مساعدات لسوريا

وقالت الهيئة إن القافلة التي تم تسليمها للهلال الأحمر السوري في مركز حدود جابر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، تأتي ضمن سلسلة من قوافل المساعدات التي سيرسلها الأردن إلى مختلف المناطق السورية.
وأوضحت أن حمولة القافلة تبلغ نحو 300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.
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