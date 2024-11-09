"الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة

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الوكيل الإخباري- أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل"، والتي تهدف لدعم نحو 16 ألف من قطاع غزة من مبتوري الأطراف. اضافة اعلان





وأقام الأردن في المستشفى الميداني العسكري بخانيونس عيادتين منتقلتين لتركيب الأطراف، ومنذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل" منتصف شهر أيلول الماضي قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً صناعياً لـ 116 شخصا.



وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف الصناعي الواحد 1400 دولار أمريكي.



وتهدف هذه الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة الى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية والاقليمية لحشد التبرعات.



كما سيتم إطلاق حملة دعائية عبر شاشات مختلف التلفزيونات المحلية والمواقع الاخبارية المحلية، وسيشارك عدد من المؤثرين المحليين والاقليميين في هذه الحملة للوصول لأكبر عدد من المتبرعين داخل الأردن وخارجه.