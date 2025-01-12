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الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار دعم مقدم لغزة منذ 2002

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الهاشمية
الأحد، 12-01-2025 12:04 م
الوكيل الإخباري-    أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، أن مجموع الدعم المقدم لقطاع غزة منذ العام 2002 إلى ما قبل7 تشرين الأول عام 2023 وصل إلى 200 مليون دولار من مختلف المساعدات، فيما بلغ مجموع الدعم بالكامل حتى بداية العام 2025 إلى 248 مليون دولار .اضافة اعلان


وأضاف الشبلي خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية، الأحد، برئاسة النائب سليمان السعود، إن مجموع ما وصل من مساعدات للضفة الغربية منذ عام 2002 حتى 2025 وصل إلى قرابة 18 مليون دولار .

وأوضح الشبلي أن جميع ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة من مختلف الدول يتراوح ما بين 7 إلى 10 شاحنات يوميا، فيما يدخل الأردن وحده أسبوعيا من 120 إلى 150 شاحنة.
 
gnews

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