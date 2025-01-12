الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار دعم مقدم لغزة منذ 2002

وأضاف الشبلي خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية، الأحد، برئاسة النائب سليمان السعود، إن مجموع ما وصل من مساعدات للضفة الغربية منذ عام 2002 حتى 2025 وصل إلى قرابة 18 مليون دولار .
وأوضح الشبلي أن جميع ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة من مختلف الدول يتراوح ما بين 7 إلى 10 شاحنات يوميا، فيما يدخل الأردن وحده أسبوعيا من 120 إلى 150 شاحنة.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة
-
تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية
-
السماح للسوريين بهذه الدول الدخول للأردن دون موافقة مسبقة - اسماء
-
الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد
-
الحكومة توقع عقد مشروع "الناقل الوطني" للمياه
-
قرارات حكومية ترفع بيوعات الشقق في الاردن
-
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات في عمّان
-
الأمن يكشف حالة الطرق وأماكن تشكل الضباب