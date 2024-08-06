الداخلية تدعو للالتزام بوثيقة منع العيارات النارية في المناسبات

الوكيل الإخباري- جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم الى الالتزام بوثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي تم إطلاقها سابقاً.



وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المواطنين المشاركة في توقيعها إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط (https://ammangov.jo/Weapon) أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR) المبين أدناه https://ammangov.jo/Weapon.