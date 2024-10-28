الدبعي يلتقي ممثلي اليونسكو في الأردن

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الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ.د مأمون الدبعي في مكتبه في حرم الوزارة وفداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) ضم كلاً من: اضافة اعلان





السيدة نهى باوزير ممثلة اليونسكو في الأردن، والدكتور باسل العشي مدير برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني في اليونسكو .



وقد حضر اللقاء أ.د اشتيوي العبدالله رئيس اللجنة الأكاديمية الدائمة في مجلس التعليم العالي، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مخرجات التعليم، ومن أهمها واقع التعليم المهني والتقني في قطاع التعليم العالي الأردني، حيث أشار الدبعي إلى قرارات مجلس التعليم العالي بالموافقة للجامعات الأردنية الرسمية والخاصة على استحداث كليات تقنية، مستعرضاً التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي الأردنية في هذا المجال سواءً التحديات المالية المرتبطة بتطوير البنية التحتية، أو التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس، إضافةً إلى ضرورة التشبيك مع الدول الرائدة في مجال التعليم التقني والمهني.



كما تطرق الدبعي إلى التغيير الحاصل في نمط التفكير لدى الطلبة الذين أصبح لديهم نظرة أكثر إيجابية للتعليم التقني والمهني ، لكن وزارة التربية والتعليم لا يمكنها استيعاب جميع الطلبة الراغبين بالدراسة في المسار المهني نظراً لأن هذا الأمر يتطلب تجهيزات خاصة في المدارس من مختبرات، وتجهيزات، ومعلمين مدربين .



كما تطرق الدبعي أيضاً إلى ضرورة ربط العمل في المجالات التقنية والمهنية برخص تُمنح بناءً على المعرفة والاختبارات ، الأمر الذي سيؤدي إلى الوصول إلى عمالة ماهرة تنافس العمالة الوافدة وتجد لها فرص عمل في الإقليم، كما تحدث الدبعي عن أهمية اللغات الأجنبية التي يجب أن يتعلمها الطلبة لكسر حاجز اللغة والتمكن من العمل في الدول الأجنبية.







