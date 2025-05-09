الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الدكتورة إقبال قطناني، مساء اليوم الجمعة، فوز الدكتور أحمد محمد الدحيات بمنصب نقيب الأطباء البيطريين.

اضافة اعلان



كما أعلنت خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة عن فوز كل من الدكتور أحمد خالد تيم وأسماء تيسير الغزاوي والدكتور سامح محمد الفقيه والدكتور عاكف غازي الزعبي والدكتور غضنفر عبد الحميد أبو زنيد والدكتور محمد صدام فايق بن طريف والدكتور مصطفى سمير ياسين والدكتور هادي فيصل الخيطان بعضوية مجلس النقابة للدورة الثالثة والعشرين 2025-2028 بالتزكية بعد انسحاب باقي المرشحين لانتخابات النقابة.