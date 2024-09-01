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الدفاع المدني: التعامل مع 1366 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سيارة الدفاع المدني
سيارة الدفاع المدني
الأحد، 01-09-2024 03:03 م
الوكيل الإخباري-    قالت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1366) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (7:49) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.اضافة اعلان


كما تعاملت المديرية مع (107) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:27) دقائق، و(89) حادث إطفاء و(50) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:37) دقيقة.
 
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