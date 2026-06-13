الدفاع المدني: الحرائق أتت على 2744 شجرة حرجية و16177 شجرة مثمرة منذ الأول من آذار

وأضاف أن استعدادات مديرية الأمن العام للوقاية من حرائق الأعشاب والغابات خلال فصل الصيف تتمثل بمنظومة متكاملة من الخطط العملياتية التي تسبق موسم الصيف.
وأشار إلى أن المديرية تفعّل الخطة وتراجعها بداية الموسم الصيفي، وتنقسم الخطة إلى خطة تنفيذية يتم تعميمها على المديرات الميدانية، بالإضافة إلى مناقشتها مع كافة مكونات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني بالإضافة أيضا إلى الشركاء المحليين من مؤسسات الدولة المختلفة ولجان الدفاع المدني المحلية.
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام نفذت حملات مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز السلوكيات الآمنة والتوعية من مخاطر الحرائق.
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