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الدفاع المدني: الحرائق أتت على 2744 شجرة حرجية و16177 شجرة مثمرة منذ الأول من آذار

عجلون
عجلون
 
السبت، 13-06-2026 07:41 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس شعبة عمليات الدفاع المدني عبد الباسط الجبلي، السبت، إن المديرية تعاملت منذ الأول من آذار مع 3844 حريق أعشاب وأشجار حرجية ومزروعات أتت على 10400 دونم و2744 شجرة حرجية و16177 شجرة مثمرة.اضافة اعلان


وأضاف أن استعدادات مديرية الأمن العام للوقاية من حرائق الأعشاب والغابات خلال فصل الصيف تتمثل بمنظومة متكاملة من الخطط العملياتية التي تسبق موسم الصيف.

وأشار إلى أن المديرية تفعّل الخطة وتراجعها بداية الموسم الصيفي، وتنقسم الخطة إلى خطة تنفيذية يتم تعميمها على المديرات الميدانية، بالإضافة إلى مناقشتها مع كافة مكونات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني بالإضافة أيضا إلى الشركاء المحليين من مؤسسات الدولة المختلفة ولجان الدفاع المدني المحلية.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام نفذت حملات مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز السلوكيات الآمنة والتوعية من مخاطر الحرائق.
 
 


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