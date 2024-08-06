الدفاع المدني تتعامل مع 1329 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

كما تعاملت المديرية مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:00) دقائق، و(50) حادث إطفاء و(64) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:08) دقيقة.
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