 
الثلاثاء 2024-08-06 03:42 م
 
 

الدفاع المدني تتعامل مع 1329 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:32 م
الوكيل الإخباري-   قالت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1329) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:05) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تعاملت المديرية مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:00) دقائق، و(50) حادث إطفاء و(64) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:08) دقيقة.
gnews

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