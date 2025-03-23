الدفاع المدني: تحرير جمل سقط داخل حفرة بعمق 12مترا في الحسا

وأضاف ضابط إعلام الدفاع المدني، أنه وفور ورود بلاغ إلى غرفة عمليات دفاع مدني الطريق الصحراوي يفيد بسقوط ناقة داخل حفرة في منطقة الحسا تم إرسال فرق الإنقاذ إلى الموقع وعند الوصول تبين سقوط ناقة داخل حفرة بعمق أكثر من 12 مترا أسفل أحد المنحدرات، ونظراً لوعورة المنطقة بذلت فرق الإنقاذ جهود مضنية حيث قام الفريق بالمسير لمسافة 2 كلم على الأقدام مع معداتهم حتى استطاعت الوصول إلى الموقع وباشرت بتحرير الناقة بالمعدات الخاصة في مثل هذه الحوادث وتم إخراجها دون أن تتعرض لا أي أذى يذكر.
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