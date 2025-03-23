الدفاع المدني: تحرير جمل سقط داخل حفرة بعمق 12مترا في الحسا

الوكيل الإخباري- بذلت كوادر دفاع مدني الصحراوي جهود مضنية بعد المسير لمسافة 2 كم في مناطق وعرة في منطقة الحسا، لإنقاذ وإخلاء جمل سقط داخل حفرة بعمق أكثر من 12 مترا.

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