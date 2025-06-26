الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في عمان - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شب حريق ضخم ظهر اليوم الخميس، في منطقة إشارات الحزام بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.



وقال المصدر ان الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية، في منطقة شرق عمان، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا .

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