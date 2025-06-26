الخميس 2025-06-26 02:53 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في عمان - صور

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في عمان
الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في عمان
 
الخميس، 26-06-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شب حريق ضخم ظهر اليوم الخميس، في منطقة إشارات الحزام بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ان الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية، في منطقة شرق عمان، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا .

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