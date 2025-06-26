الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في عمان - صور

وقال المصدر ان الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية، في منطقة شرق عمان، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا .
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