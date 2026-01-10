الدفاع المدني يتعامل مع 1282 حادثًا

وأوضحت المديرية أن هذه الحوادث توزعت بواقع (1022) حالة إسعاف وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:34) دقيقة، و(209) حوادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة وصل إلى (7:33) دقيقة، إضافة إلى (51) حادث إطفاء وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:51) دقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة ثانية لتهريب مواد مخدرة
-
صناعة الأردن تصدر تقريرا لتوقعات الصادرات
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره المصري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة
-
بحث التعاون بمجالات الإرشاد الزراعي في الطفيلة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مواد مخدرة
-
العيسوي يعزي بوفاة زوجة الوزير والعين السابق النجادات
-
رئيس مجلس النواب يلتقي طلبة أردنيين في المغرب