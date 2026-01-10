السبت 2026-01-10 07:42 م

الدفاع المدني يتعامل مع 1282 حادثًا

السبت، 10-01-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   قالت مديرية الدفاع المدني إن كوادرها تعاملت خلال أربع وعشرين ساعة الماضية مع (1282) حادثًا في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت المديرية أن هذه الحوادث توزعت بواقع (1022) حالة إسعاف وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:34) دقيقة، و(209) حوادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة وصل إلى (7:33) دقيقة، إضافة إلى (51) حادث إطفاء وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:51) دقيقة.

 
 


