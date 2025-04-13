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الدفاع المدني يتعامل مع 1431 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 13-04-2025 05:31 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1431 حادثاً في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، في مختلف مناطق المملكة.

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وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع 1313 حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:34 دقيقة، إضافة إلى التعامل مع 78 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة 7:33 دقيقة، و40 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:32 دقيقة.

 
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