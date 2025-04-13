الدفاع المدني يتعامل مع 1431 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1431 حادثاً في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، في مختلف مناطق المملكة.

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