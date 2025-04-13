الدفاع المدني يتعامل مع 1431 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة الماضية

وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع 1313 حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:34 دقيقة، إضافة إلى التعامل مع 78 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة 7:33 دقيقة، و40 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:32 دقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن : قصف إسرائيل المستشفى المعمداني خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
-
الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
-
ندوة في الطفيلة تشيد بدور الأردن في مساندة الفلسطينيين
-
بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي
-
الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام
-
الديوان الملكي يعزي الخوالدة
-
ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"
-
"الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين