الأربعاء 2025-06-04 05:53 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 04-06-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1485 حادثاً متنوعاً شملت حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.

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وأوضحت المديرية أن الحوادث تضمنت 1304 حالات إسعافية تم التعامل معها بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و31 ثانية، و 111 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية، بالإضافة إلى 70 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7 دقائق و38 ثانية.

 
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