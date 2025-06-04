الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة

وأوضحت المديرية أن الحوادث تضمنت 1304 حالات إسعافية تم التعامل معها بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و31 ثانية، و 111 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية، بالإضافة إلى 70 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7 دقائق و38 ثانية.
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