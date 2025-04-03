الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية

وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية7 دقائق و35 ثانية، فيما بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء7 دقائق و31 ثانية.
وأكدت المديرية، استمرار كوادرها في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بكفاءة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها
-
بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد
-
110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا