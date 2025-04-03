الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـساعات الـ24 الماضية مع 1486 حادثًا، شملت 1346 حالة إسعافية، و103 حوادث إنقاذ، و37 حادث إطفاء.

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وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية7 دقائق و35 ثانية، فيما بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء7 دقائق و31 ثانية.