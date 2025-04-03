الخميس 2025-04-03 11:31 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 03-04-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـساعات الـ24 الماضية مع 1486 حادثًا، شملت 1346 حالة إسعافية، و103 حوادث إنقاذ، و37 حادث إطفاء.

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وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية7 دقائق و35 ثانية، فيما بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء7 دقائق و31 ثانية.


وأكدت المديرية، استمرار كوادرها في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بكفاءة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.

 
gnews

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