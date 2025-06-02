الدفاع المدني يتعامل مع 1563 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 1563 حادثا في مختلف مناطق المملكة، توزعت بين 1366 حالة إسعاف، و90 حادث إنقاذ، و107 حوادث إطفاء.

اضافة اعلان



وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف (7 دقائق و16 ثانية)، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7 دقائق و34 ثانية)، ولحوادث الإطفاء (7 دقائق و36 ثانية).