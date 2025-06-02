الإثنين 2025-06-02 04:03 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1563 حادثاً خلال 24 ساعة

ف
أرشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 1563 حادثا في مختلف مناطق المملكة، توزعت بين 1366 حالة إسعاف، و90 حادث إنقاذ، و107 حوادث إطفاء.

اضافة اعلان


وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف (7 دقائق و16 ثانية)، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7 دقائق و34 ثانية)، ولحوادث الإطفاء (7 دقائق و36 ثانية).


وأكدت المديرية جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والإبلاغ عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ الموحد 911.

 
gnews

أحدث الأخبار

يريثث

المرأة والجمال احتفظي به- 5 فوائد تجميلية لتفل القهوة

بلا

طب وصحة ماذا يحدث للجسم عند شرب العصير الأخضر يوميا؟

مذكرة تفاهم بين زها الثقافي ومؤسسة المجال لتنظيم الاحتفالات والمناسبات (THE Domain)

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين زها الثقافي ومؤسسة المجال لتنظيم الاحتفالات والمناسبات (THE Domain)

مذكرة تفاهم بين زها الثقافي ومؤسسة المجال لتنظيم الاحتفالات والمناسبات (THE Domain)

أخبار الشركات المهندس أبو هديب يبحث مع رئيس وأعضاء واتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك سبل تعزيز التعاون المشترك

أضاحي

أخبار محلية كم بلغت أسعار الأضاحي في الأردن؟

كابيتال بنك يواصل دعمه المجتمعي ويهدي حافلة نقل لمركز البنيات للتربية الخاصة

أخبار الشركات كابيتال بنك يواصل دعمه المجتمعي ويهدي حافلة نقل لمركز البنيات للتربية الخاصة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير هيئة تنشيط السياحة

سؤ

فيديو منوع فوائد البطيخ الأحمر !



 
 





الأكثر مشاهدة