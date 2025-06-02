الدفاع المدني يتعامل مع 1563 حادثاً خلال 24 ساعة

وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف (7 دقائق و16 ثانية)، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7 دقائق و34 ثانية)، ولحوادث الإطفاء (7 دقائق و36 ثانية).
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والإبلاغ عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ الموحد 911.
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