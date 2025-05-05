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الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثًا خلال 24 ساعة

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أرشيفية
 
الإثنين، 05-05-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات 24 الماضية مع 1599 حادثا بمختلف تصنيفاتها، شملت 1346 حالة إسعافية، و192 حادث إنقاذ، و61 حادث إطفاء.

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وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف 7 دقائق و 34 ثانية، في حين سجلت حوادث الإنقاذ معدل استجابة قدره 7 دقائق و 35 ثانية، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و33 ثانية.


وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث على مدار الساعة من خلال كوادرها المؤهلة والمزودة بأحدث المعدات، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة والوقاية للحفاظ على السلامة العامة.

 
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