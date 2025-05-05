الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثًا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات 24 الماضية مع 1599 حادثا بمختلف تصنيفاتها، شملت 1346 حالة إسعافية، و192 حادث إنقاذ، و61 حادث إطفاء.

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وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف 7 دقائق و 34 ثانية، في حين سجلت حوادث الإنقاذ معدل استجابة قدره 7 دقائق و 35 ثانية، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و33 ثانية.