الدفاع المدني يتعامل مع 1617 حادثاً خلال الساعات الماضية

كما تعاملت فرق الدفاع المدني مع 133 حادث إنقاذ بمعدل استجابة 7:33 دقيقة، و 59 حادث إطفاء بمعدل استجابة 7:34 دقيقة.
وأكدت المديرية، جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم خدماتها الإنسانية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.
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