الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

كما تعاملت الفرق مع 93 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة 7 دقائق و47 ثانية، إضافة إلى 62 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة 7 دقائق و45 ثانية، مما يعكس جاهزية المديرية في الاستجابة السريعة للطوارئ.
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