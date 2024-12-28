الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- اعلنت مديرية الدفاع المدني عن تعاملها مع 963 حالة إسعافية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و43 ثانية، حيث تم تقديم الرعاية اللازمة ونقل الحالات إلى المستشفيات. اضافة اعلان





كما تعاملت الفرق مع 93 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة 7 دقائق و47 ثانية، إضافة إلى 62 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة 7 دقائق و45 ثانية، مما يعكس جاهزية المديرية في الاستجابة السريعة للطوارئ.