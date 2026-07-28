الدفاع المدني يحذر من الغرق .. راقبوا اطفالكم

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، من حوادث الغرق في المسطحات المائية.



ودعت الدفاع المدني الأردنيين إلى الحرص على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب والاقتراب من المسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق.

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