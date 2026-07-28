الدفاع المدني يحذر من الغرق .. راقبوا اطفالكم

ودعت الدفاع المدني الأردنيين إلى الحرص على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب والاقتراب من المسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق.
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