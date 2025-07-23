الدفاع المدني يُحذّر من الكتلة الهوائية الحارة والجافة

وشددت التحذيرات على ضرورة الإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وتجنب ترك المعقمات والعطور والولاعات داخل المركبات تجنبًا لخطر الاشتعال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
كما حثّت المديرية المواطنين على عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أشعة الشمس، ومنعهم من اللعب في الخارج لفترات طويلة.
وأكّدت التحذيرات ضرورة عدم السباحة إلا في الأماكن المخصصة والآمنة، والابتعاد عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة والمناطق الحرجية، تفاديًا لخطر اندلاع الحرائق، خصوصًا في المناطق التي تكثر فيها المزارع أو الأعشاب الكثيفة.
ودعت مديرية الدفاع المدني في ختام بيانها إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 911 في حال حدوث أي طارئ.
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