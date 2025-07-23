الأربعاء 2025-07-23 02:14 م
 

الدفاع المدني يُحذّر من الكتلة الهوائية الحارة والجافة

الدفاع المدني
الامن العام
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت مديرية الدفاع المدني تحذيرات هامة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة.

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ودعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة، لا سيما في المناطق المنخفضة كالأغوار والبحر الميت والعقبة.


وشددت التحذيرات على ضرورة الإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وتجنب ترك المعقمات والعطور والولاعات داخل المركبات تجنبًا لخطر الاشتعال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.


كما حثّت المديرية المواطنين على عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أشعة الشمس، ومنعهم من اللعب في الخارج لفترات طويلة.

 

وأوصت بارتداء القبعات وأغطية الرأس الواقية، خاصة للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء في الخارج لفترات طويلة.


وأكّدت التحذيرات ضرورة عدم السباحة إلا في الأماكن المخصصة والآمنة، والابتعاد عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة والمناطق الحرجية، تفاديًا لخطر اندلاع الحرائق، خصوصًا في المناطق التي تكثر فيها المزارع أو الأعشاب الكثيفة.


ودعت مديرية الدفاع المدني في ختام بيانها إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 911 في حال حدوث أي طارئ.

 
 
gnews

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