الدفاع المدني يخمد حريقا شب داخل أحد مصانع الألبسة في العاصمة

وبينت مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء تمكنت من الوصول إلى موقع الحريق بوقت قياسي وباشرت بعمليات الإخماد، حيث تم حصر الحريق بالطابق الأول والسيطرة عليه ومنع انتشاره للطوابق الأخرى.
وأضافت انه شارك في عمليات الإخماد العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة، وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من الشرطة وقوات الدرك، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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