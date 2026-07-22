الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة

01:50 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الدفاع المدني تعاملت اليوم مع حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تمت السيطرة وإخماد الحريق دون وقوع أية إصابات تذكر، وفتح تحقيق لتحديد سبب الحريق.





