الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تمت السيطرة وإخماد الحريق دون وقوع أية إصابات تذكر، وفتح تحقيق لتحديد سبب الحريق.
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