الدفاع المدني يخمد حريق 3 مستودعات لمستلزمات الأفراح في عمان

حيث هرعت كوادر الإطفاء على الفور الى موقع الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة وقامت بإخماده بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للمستودعات والمحال المجاورة دون وقوع أي إصابات في الأرواح ،
وبين الناطق الإعلامي أنه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق .
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