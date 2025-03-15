الدفاع المدني يخمد حريق 3 مستودعات لمستلزمات الأفراح في عمان

06:37 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع وسط عمان وبإسناد من مديرية شرق عمان والشرطة تمكنت اليوم السبت، من إخماد حريق أتى على ثلاثة مستودعات تحتوي على مستلزمات أفراح (طاولات خشبية و كراسي) قدرت مساحتها بـ(400) م2 بمنطقة المقابلين. اضافة اعلان





حيث هرعت كوادر الإطفاء على الفور الى موقع الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة وقامت بإخماده بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للمستودعات والمحال المجاورة دون وقوع أي إصابات في الأرواح ،



وبين الناطق الإعلامي أنه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق .