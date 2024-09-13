 
الجمعة 2024-09-13 07:48 م
 
 

الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

جانب من عمليات الإنقاذ
جانب من عمليات الإنقاذ
الجمعة، 13-09-2024 07:20 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من فريق الإنقاذ الجبلي استجابت اليوم لبلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط شخص داخل مجرى مياه في محمية الموجباضافة اعلان


 وعلى الفور تحركت الفرق الميدانية الى الموقع سيراً على الأقدام وعند الوصول تبين بأنه شخص ثلاثيني تعرض للسقوط ويعاني من كسر في العمود الفقري، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع وتثبيته على نقاله وحمله الى سيارة الإسعاف ومن ثم نقله الى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لاستكمال العلاج.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس جزر القمر غزالي عثماني

عربي ودولي إصابة رئيس جزر القمر في عملية طعن

جانب من عمليات الإنقاذ

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

محكمة العدل الدولية

فلسطين العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية شكاوى من ضعف وصول المياه لمناطق في جرش

بيني غانتس ونتنياهو

فلسطين انقلاب على نتنياهو.. لبيد وغانتس يتطلعان لتشكيل حكومة بديلة وإنهاء الحرب في غزة

محافظة عجلون

أخبار محلية عجلون: مطالب بتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية إعلان من السفارة الأمريكية في عمّان حول تجديد التأشيرة

بعثة الاتحاد الأوروبي تتحدث عن الانتخابات النيابية

أخبار محلية بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: الأردن جريء في مواكبة التطور السياسي



 


الأكثر مشاهدة