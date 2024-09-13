الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

وعلى الفور تحركت الفرق الميدانية الى الموقع سيراً على الأقدام وعند الوصول تبين بأنه شخص ثلاثيني تعرض للسقوط ويعاني من كسر في العمود الفقري، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع وتثبيته على نقاله وحمله الى سيارة الإسعاف ومن ثم نقله الى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لاستكمال العلاج.
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