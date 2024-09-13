الدفاع المدني ينقذ شخص تعرض للسقوط في محمية الموجب

07:20 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من فريق الإنقاذ الجبلي استجابت اليوم لبلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط شخص داخل مجرى مياه في محمية الموجب اضافة اعلان





وعلى الفور تحركت الفرق الميدانية الى الموقع سيراً على الأقدام وعند الوصول تبين بأنه شخص ثلاثيني تعرض للسقوط ويعاني من كسر في العمود الفقري، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع وتثبيته على نقاله وحمله الى سيارة الإسعاف ومن ثم نقله الى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لاستكمال العلاج.