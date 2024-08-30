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الدكتور بلعاوي يفوز بجائزة من الاتحاد العالمي للأعمال

الدكتور البلعاوي مع الجائزة
الدكتور البلعاوي مع الجائزة
الجمعة، 30-08-2024 04:07 م

الوكيل الإخباري- فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترا الأردنية، الدكتور ضرار حسن بلعاوي، وبحضور المستشار قيس بلتاجي من السفارة الأردنية في سنغافورة، بجائزة BIZZ AWARD من الاتحاد العالمي للأعمال WORLDCOB في فئة التعليم العالي على مستوى العالم.

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وتعتبر هذه الجائزة الاعترافَ الأكثرَ أهميةً لتميز الأعمال في العالم ويتم منحها من قبل WORLDCOB لأبرز رجال الأعمال.

وحصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الشخصيّة القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية والإيسيسكو في عام 2023، وجائزة "الخرّيج المتميز" على مستوى الشرق الأوسط من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة "خريج الجامعات البريطانية المتميز في فئة العمل المجتمعي" من المجلس الثقافي البريطاني في عام 2024، وآخرها جائزة "الخرّيج المتميز" على مستوى العالم من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2024، على الأبحاث والجهود المبذولة لزيادة التوعية الصحية المجتمعية وعلاج المرضى ومكافحة الأمراض المُعدية.

 
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