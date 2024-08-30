الدكتور بلعاوي يفوز بجائزة من الاتحاد العالمي للأعمال

الوكيل الإخباري- فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترا الأردنية، الدكتور ضرار حسن بلعاوي، وبحضور المستشار قيس بلتاجي من السفارة الأردنية في سنغافورة، بجائزة BIZZ AWARD من الاتحاد العالمي للأعمال WORLDCOB في فئة التعليم العالي على مستوى العالم.

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