الدكتور بلعاوي يفوز بجائزة من الاتحاد العالمي للأعمال

وحصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الشخصيّة القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية والإيسيسكو في عام 2023، وجائزة "الخرّيج المتميز" على مستوى الشرق الأوسط من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة "خريج الجامعات البريطانية المتميز في فئة العمل المجتمعي" من المجلس الثقافي البريطاني في عام 2024، وآخرها جائزة "الخرّيج المتميز" على مستوى العالم من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2024، على الأبحاث والجهود المبذولة لزيادة التوعية الصحية المجتمعية وعلاج المرضى ومكافحة الأمراض المُعدية.
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