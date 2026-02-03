الدوريات الخارجية تتعامل مع سقوط حمولة تريلا بعد جسر الكرك

08:49 ص

الوكيل الإخباري- تتعامل إدارة الدوريات الخارجية مع أثرٍ مروري ناتج عن سقوط جزء من حمولة إحدى مركبات الشحن (تريلا)، والمتمثّل بأجزاء من كرفان، على الطريق الصحراوي بعد جسر الكرك بنحو 8 كيلومترات باتجاه الجنوب، ما يتسبّب بإعاقة على الطريق. اضافة اعلان





وتؤكد الدوريات الخارجية أن مجموعاتها تتواجد في الموقع لحين رفع العوائق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، داعية سالكي الطريق المذكور إلى الالتزام بتعليمات رجل الأمن في الموقع حفاظًا على سلامتهم، ومتمنية للجميع دوام السلامة.





