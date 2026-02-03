الدوريات الخارجية تتعامل مع سقوط حمولة تريلا بعد جسر الكرك

وتؤكد الدوريات الخارجية أن مجموعاتها تتواجد في الموقع لحين رفع العوائق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، داعية سالكي الطريق المذكور إلى الالتزام بتعليمات رجل الأمن في الموقع حفاظًا على سلامتهم، ومتمنية للجميع دوام السلامة.
