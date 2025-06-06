الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث

07:20 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم، مبادرة توعوية بعنوان "عيد مبارك بلا حوادث"، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز الوعي المروري والتشاركية المجتمعية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. اضافة اعلان





وجاء إطلاق المبادرة برعاية مدير إدارة الدوريات الخارجية، العميد فوزي الخوالدة، وبمشاركة نائب المدير العقيد حسين المساعيد، حيث تضمنت توزيع بطاقات المعايدة والحلوى والضيافة على مستخدمي الطرق الخارجية، إلى جانب تقديم رسائل توعوية مرورية تدعو إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور بما يضمن السلامة العامة ويعزز أجواء الفرح خلال أيام العيد.



وأكد العميد الخوالدة أن هذه المبادرة ستشمل جميع مناطق المملكة ضمن اختصاص أقسام وفروع الإدارة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين للحد من الحوادث المرورية، ولافتًا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلى عواقب مؤسفة وتعكر صفو فرحة العيد، لا قدّر الله.



وثمّن المواطنون ومستخدمو الطرق هذه المبادرة التي لاقت استحسانًا واسعًا، لما تحمله من رسالة إيجابية تعكس دور الأمن العام في خدمة المجتمع وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية.



وقدم مدير إدارة الدوريات الخارجية التهنئة لكافة مرتبات الإدارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الوطن وقيادته الهاشمية وشعبه بالخير واليمن والبركة، في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.

