الدوريات الخارجية تكشف سبب الحادث المؤلم على شارع البترا أمس الأحد

الإثنين، 01-06-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت إدارة الدوريات الخارجية عن تفاصيل أبرز الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن بينها الحادث المؤلم الذي وقع على شارع البترا أمس الأحد وأسفر عن ثلاث وفيات وإصابة .اضافة اعلان


وقال النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية عبر التقرير المروري اليومي إن حادث تصادم وقع على شارع البترا في اربد، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر، حيث جرى إخلاء الوفيات وإسعاف المصاب إلى مستشفى الملك المؤسس لتلقي العلاج.

وأوضح الحراحشة أن التحقيقات المرورية بينت أن أسباب الحادث تعود إلى السرعة الزائدة وعدم إعطاء الأولوية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقواعد المرور والتعليمات المرورية للحد من وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وأضاف أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع حادث تدهور وقع على الطريق الصحراوي قبل منطقة الأبيض باتجاه العاصمة عمّان، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وإعطاء الأولوية، خاصة على الطرق الخارجية، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.
 
 


الدوريات الخارجية تكشف سبب الحادث المؤلم على شارع البترا أمس الأحد

