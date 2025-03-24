الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار الأميركي اليوم الاثنين، إلى ما دون أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل العملات الرئيسية.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة، بعد أن بلغ 104.22 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 آذار.