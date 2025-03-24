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الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 24-03-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   انخفض الدولار الأميركي اليوم الاثنين، إلى ما دون أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل العملات الرئيسية.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة، بعد أن بلغ 104.22 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 آذار.


وارتفع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الين الياباني ليصل إلى 149.77 ين، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.2770 بالمئة.

 
 
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