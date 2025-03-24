الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة، بعد أن بلغ 104.22 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 آذار.
وارتفع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الين الياباني ليصل إلى 149.77 ين، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.2770 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين
-
محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت
-
الديوان الملكي يعزي الحجايا والقرعان
-
الحكومة تنجز 76 إجراء من خلال جولاتها الميدانية
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره اللبناني العلاقات وتطورات الأوضاع في لبنان
-
الملك يزور مركز البنيّات للتربية الخاصة
-
أمانة عمان تتلف 66 طن لحوم خلال شهر رمضان
-
خطة أمنية ومرورية في إربد استعدادا لعيد الفطر